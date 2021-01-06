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مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.1% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

03:03 م الأربعاء 06 يناير 2021
مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة 1.1% في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30، في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بنسبة بلغت 1.13%، إلى مستوى 10952 نقطة، بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53%، بينما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.78%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 43.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 27.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 15.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الثلاثاء، بنسبة بلغت 0.15% إلى مستوى 10829 نقطة، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

البورصة مشتريات أجنبية المؤشر الرئيسي للبورصة

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