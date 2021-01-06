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أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الثانية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

09:59 ص الأربعاء 06 يناير 2021
أسعار الذهب العالمية تتراجع للجلسة الثانية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الذهب عالميا للجلسة الثانية على التوالي، بعد ساعات من بداية جلسة اليوم الأربعاء، مقارنة بجلسة أمس.

وتراجع الذهب إلى 1947.4 دولار للأوقية بنسبة انخفاض 0.13%، لتتراجع الأوقية بنحو 2.6 دولارا، مقارنة بجلسة أمس، في تمام الساعة 9:53 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

وكانت أسعار الدولار سجلت 1950 دولارا للأوقية، وذلك بختام جلسة أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب سعار الذهب العالمية

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