صعود جماعي لبورصات الخليج بعد إعلان المصالحة مع قطر

كتبت – شيماء حفظي:

صعدت البورصات الخليجية بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد إعلان المملكة السعودية التوصل لاتفاق بإعادة العلاقات مع قطر، وإنهاء المقاطعة العربية.

وارتفع مؤشر السوق الرئيسية للبورصة السعودية "تداول" بنسبة 0.17% عند مستوى 8682.11 نقطة.

وارتفع مؤشر السوق العام لبورصة الكويت، بنهاية تداولات اليوم، 24 نقطة ليبلغ مستوى 5563 نقطة بنسبة صعود بلغت نحو 0.5%.

وارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 1.15% لدى إغلاق اليوم الثلاثاء، عند مستوى 2608 ألف نقطة.

كما صعد مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 0.6% لتغلق عند 5143.5 نقطة، وصعد سوق قطر بنسبة 1.35% لتصل إلى 10618 نقطة.

وارتفع مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 3715 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.53% مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وتراجع مؤشر البحرين العام، بنهاية التعاملات بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 1456 نقطة.