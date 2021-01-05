رئيسة القابضة للسياحة: نواجه "مأساة" ونسعى لاقتراض 1.5 مليار جنيه لدعم الشركات

كتبت– شيماء حفظي:

قالت ميرفت حطبة، رئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن الشركة مازالت تتفاوض مع البنك الأهلي للحصول على قرض بقيمة 1.5 مليار جنيه، في ظل "مأساة" تواجه الشركات التابعة.

وأوضحت حطبة، لمصراوي، أن الشركات لديها أزمة كبيرة لأنها تنفق مصروفات دون وجود إيرادات كافية بسبب توقف النشاط السياحي وتداعيات أزمة كورونا.

"الإشغال متراجع جدًا في الفنادق، والفنادق التي تدر دخلا بالكاد تغطي مصروفاتها، وفنادق أخرى تحقق خسائر، نحن نواجه أزمة كبيرة منذ مارس

الماضي، خاصة مع تراجع السيولة" بحسب حطبة.

وأشارت رئيسة الشركة القابضة، إلى أن الشركة تحاول تسريع التفاوض مع بنكي الأهلي ومصر للحصول على القرض لمواجهة الأزمة، ولتتمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.

وتتفاوض الشركة القابضة، منذ يونيو الماضي، مع البنك الأهلي لاقتراض 1.5 مليار جنيه، لمساعدة الشركات التابعة على تخطي تداعيات أزمة كورونا.

وقالت حطبة، لمصراوي سابقا، إن القرض الذي تحاول القابضة الحصول عليه سيكون من أجل تمويل التزامات الشركات ورواتب العاملين، بالإضافة إلى دراسة تمويل تطوير بعض الفنادق التي كانت تطورها الشركات ذاتيا.

ويتبع الشركة القابضة 7 شركات، تعمل في مجال الفندقة والسياحة، تحقق جميعها أرباحا على مدى سنوات، بينما تمكنت شركة الصوت والضوء من التحول للربح العام الماضي.

وتواجه الشركة القابضة للسياحة والفنادق تعثرا ماديا نتيجة توقف مصادر إيراداتها منذ مارس الماضي، مع توقف حركة السياحة والطيران بسبب تداعيات أزمة كورونا العالمية.

وتمتلك القابضة عددا من الفنادق الكبرى بالقاهرة بينها فندق ماريوت الزمالك ونايل ريتز كارلتون، وتعتمد بشكل كبير على الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير الفنادق، لكنها تتولى بعضها الآخر مثل مينا هاوس.

وطالت الأزمة أعمال الربع الأخير من السنة المالية للشركات (أبريل – يونيو)، ويبدو أنها ستلقي بظلالها على نتائج أعمال العام المالي الجاري.