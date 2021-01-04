لا يتعاطى المخدرات.. 7 شروط لتمويل تحويل الميكروباص وسيارات الأجرة للغاز
كتب – عبدالقادر رمضان:
انطلقت فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، اليوم الاثنين، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.
وتقدم البنوك المشاركة في المبادرة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.
وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.
وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للميكروباص والسيارة الأجرة كالآتي:
1 – ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.
2 – أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، من الدرجة الثالثة كحد أدنى.
3 - التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
4 – ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
5 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.
6 – ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.
7 - فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.
المستندات المطلوبة:
1 – صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن
2 – تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).
3 – رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.
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