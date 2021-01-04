لا يتعاطى المخدرات.. 7 شروط لتمويل تحويل الميكروباص وسيارات الأجرة للغاز

كتب – عبدالقادر رمضان:

انطلقت فعاليات المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة، اليوم الاثنين، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 4-6 يناير الجاري.

وتقدم البنوك المشاركة في المبادرة برامج تمويلية مخفضة بفائدة 3% وفترة سداد تصل إلى 10 سنوات.

وسيتم تطبيق المرحلة الأولى لإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل ضمن البرنامج القومي لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للميكروباص والسيارة الأجرة كالآتي:

1 – ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

2 – أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية، من الدرجة الثالثة كحد أدنى.

3 - التزام المتقدم بتقديم شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

4 – ألا يكون قد صدرت ضده حكم في جناية أو جريمة أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

5 - أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد.

6 – ألا يثبت تعاطي المتقدمين لأي مواد مخدرة من أي نوع وذلك من خلال توقيع الكشف الطبي عليه بمعرفة الجهة التي تحددها وزارة الصحة.

7 - فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور.

المستندات المطلوبة:

1 – صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن

2 – تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، (عقد إيجار – تمليك – إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور).

3 – رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.