أسعار الحديد مستقرة مع بداية العام الجديد

كتبت- شيرين صلاح:

قال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الحديد شهدت استقرارا في المصانع مع بداية العام الجديد، بعد ارتفاعها عدة مرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين.

وكانت أسعار الحديد ارتفعت أكثر من مرة على مدار الشهرين الماضيين، مع زيادة أسعار الخامات بالبورصات العالمية، وفقا لما قاله متعاملون بسوق الحديد في وقت سابق لمصراوي.

وأضاف الزيني، أن متوسط سعر حديد التسليح تسليم أرض المصنع حاليا يتراوح حاليا بين 12500 جنيه و12665 جنيها، ويتراوح سعر طن الحديد للمستهلك بين 13700 و13900 جنيه.

ويتوقع الزيني، استقرار أسعار الحديد خلال الشهر الجاري دون حدوث ارتفاعات به.

ويرصد مصراوي في الجدول التالي أسعار الحديد تسليم أرض المصنع في عدد من الشركات:

حديد عز: 13654 جنيها

حديد المصريين: 13550 جنيها

الجارحي: 13550 جنيها

السويس: 13550 جنيها

بشاي: 13450 جنيها

المراكبي: 13500 جنيه