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الاتصالات تعقد ورشة عمل عن التطوير المؤسسي لمستشاري "قضايا الدولة"

12:05 م الأربعاء 20 يناير 2021
الاتصالات تعقد ورشة عمل عن التطوير المؤسسي لمستشاري "قضايا الدولة"

كتب- علاء حجاج:

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل لعدد من المستشارين والعاملين بنادي مستشاري قضايا الدولة حول التطوير المؤسسي والتحول الرقمي في إطار استراتيجية مصر الرقمية.

وبحسب بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأربعاء، تأتي ورشة العمل فى إطار جهود الوزارة لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشاري قضايا الدولة والعاملين بها في ضوء تهيئة هيئة قضايا الدولة لأعمال التحول الرقمي تنفيذاً لبروتوكول التعاون المبرم بين الهيئة والوزارة.

وقالت وزارة الاتصالات إن ورشة العمل تستهدف نشر مفاهيم التحول الرقمى والتمكين الرقمي، وتعظيم الاستفادة من المعلومات والبيانات، كما تعكس رؤية الدولة في تحقيق التحول الرقمي، والمتمثلة في بناء مصر الرقمية.

وأضافت أن هذه الرؤية لا تقتصر على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تشمل حوكمة أنشطة الحكومة وتطوير أدائها، وإدارة السياسات بالمعلومات مع توفير كل الركائز الداعمة لعمليات التحول الرقمي.

وألقت غادة لبيب، نائبة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، محاضرة حول التطوير المؤسسي والتحول الرقمي خلال أعمال الورشة.

وأكدت غادة لبيب أن التحول الرقمى عملية مستمرة داخل المؤسسات حيث تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها.

واستعرضت غادة لبيب أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، وكذلك مبادرات ومشروعات التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصري.

وشهدت الورشة تفاعلاً من الحضور، وشارك في اللقاء شحتة غانم المشرف العام على الشئون المالية والإدارية بهيئة قضايا الدولة، ويسري مدني وكيل الهيئة والمنسق العام لمركز الدراسات القضائية والتدريب، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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وزارة الاتصالات التحول الرقمي هيئة قضايا الدولة

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