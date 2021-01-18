مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 في نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.04%، إلى مستوى 11450 نقطة.

بينما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.71%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.73%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 17.13 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة بلغت 9.92 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 7.21 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 تراجع في نهاية تعاملات أمس الأحد، بشكل طفيف، بنسبة بلغت 0.06%، إلى مستوى 11446 نقطة.