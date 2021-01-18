أسعار الذهب في مصر ترتفع خلال تعاملات اليوم الاثنين

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وزاد سعر الجرام 3 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم 803 جنيهات مقابل 801 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 688 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 917 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6424 جنيهات.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بنسبة 0.30%، لتسجل الأوقية 1833.9 دولارًا في تمام الساعة 12:46 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.