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أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

12:41 م الأربعاء 13 يناير 2021
أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الذهب

كتبت- شيرين صلاح:

انخفض سعر الذهب في السوق المحلي، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وتراجع الجرام الواحد 4 جنيهات، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة تجار الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 810 جنيهات مقابل 814 جنيهًا، أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 694 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 926 جنيهًا، ووصل سعر جنيه الذهب إلى 6480 جنيها.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، بشكل طفيف، بنسبة 0.05%، وصعد سعر الأوقية 0.68 دولارا، لتسجل الأوقية 1855.6 دولار في تمام الساعة 12:27 ظهراً بتوقيت القاهرة، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

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