أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا مبادرة إحلال السيارات لقاح كورونا الدوري المصري أنصار ترامب المصالحة الخليجية السنة الجديدة 2021

تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

10:49 ص الثلاثاء 12 يناير 2021
تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

أسعار الخضر والفاكهة

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الرمان جنيها واحدا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 1.75 و4.25 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الخضر الطماطم البصل أسعار الفاكهة الرمان الجوافة

الخبر التالى:

رئيس جهاز الإحصاء يعقد اجتماعًا لإعداد المشروع القومي لحصر العقارات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 150753

    عدد المصابين

  • 119212

    عدد المتعافين

  • 8249

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 90748286

    عدد المصابين

  • 64892318

    عدد المتعافين

  • 1944386

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد تنطلق برئاسة الشوباشي- بث مباشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا