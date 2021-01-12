تراجع الطماطم والبصل.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الثلاثاء بسوق العبور

كتب- مصطفى عيد:

تراجعت أسعار كيلو الطماطم، والبصل بين 25 و50 قرشا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بينما ارتفع سعر كيلو الرمان جنيها واحدا.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما جاءت على الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.25 جنيه.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشا.

الكوسة بين 2 و4.5 جنيه.

الفاصوليا بين 1.75 و4.25 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.25 و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و3.5 جنيه.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 جنيهات و4.5 جنيه.

الليمون البلدي بين 4 جنيهات و14 جنيها.

الرمان بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.