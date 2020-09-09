أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

مستشفى كليوباترا تتعاقد لنقل أصول "بداية للخدمات الطبية" للمجموعة

12:20 م الأربعاء 09 سبتمبر 2020
مستشفى كليوباترا تتعاقد لنقل أصول "بداية للخدمات الطبية" للمجموعة

شركة مستشفى كليوباترا

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها وقعت اتفاقية نقل نشاط وأصول "شركة بداية للخدمات الطبية " الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد للمجموعة.

وأوضحت كليوباترا، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة يتم نقل أصول مستشفى بداية لمؤسسها الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، إلى شركة جديدة تحت التأسيس بملكية نسبتها 60% لكليوباترا و40% لأبو الفتوح.

وقالت الشركة، إن الصفقة قدرت قيمة المعدات الطبية والأصول والعقارات بقيمة 105 ملايين جنيه، على أن يتم تحديد باقي قيمة الصفقة بناء على نتائج أعمال الشركة الجديدة خلال 2021 و 2022.

وقال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن انضمام مستشفى بداية سيمكن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في مجالات طبية جديدة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل حجر الأساس الداعم لتطوير قطاع متخصص في تقديم خدمات الأمومة والطفولة من خلال توظيف شبكة المستشفيات والمرافق الطبية التابعة بالإضافة إلى المرفق الطبي الجديد "بداية".

وتعمل مستشفى بداية، منذ عام 1998 لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، على مساحة 4500 متر مربع في منطقة الدقي، وتضمن غرف عمليات و19 سريرا ومعمل أجنة متطور.

شركة مستشفى كليوباترا الخدمات الطبية البورصة

الخبر التالى:

أسعار الذهب تعود للصعود.. والجرام يكسب 7 جنيهات في تعاملات اليوم

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100041

    عدد المصابين

  • 79008

    عدد المتعافين

  • 5541

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 27455073

    عدد المصابين

  • 19498458

    عدد المتعافين

  • 895830

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:أسعار الشقق تتغير في أهم 5 مناطق بالقاهرة والجيزة.. فما السبب؟

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا