مستشفى كليوباترا تتعاقد لنقل أصول "بداية للخدمات الطبية" للمجموعة

كتبت – شيماء حفظي:

قالت شركة مستشفى كليوباترا، إنها وقعت اتفاقية نقل نشاط وأصول "شركة بداية للخدمات الطبية " الرائدة في مجال الإنجاب والإخصاب المساعد للمجموعة.

وأوضحت كليوباترا، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، أنه بموجب الاتفاقية الجديدة يتم نقل أصول مستشفى بداية لمؤسسها الدكتور إسماعيل أبو الفتوح، إلى شركة جديدة تحت التأسيس بملكية نسبتها 60% لكليوباترا و40% لأبو الفتوح.

وقالت الشركة، إن الصفقة قدرت قيمة المعدات الطبية والأصول والعقارات بقيمة 105 ملايين جنيه، على أن يتم تحديد باقي قيمة الصفقة بناء على نتائج أعمال الشركة الجديدة خلال 2021 و 2022.

وقال الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، إن انضمام مستشفى بداية سيمكن المجموعة من تنفيذ استراتيجيتها الاستثمارية في مجالات طبية جديدة.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تمثل حجر الأساس الداعم لتطوير قطاع متخصص في تقديم خدمات الأمومة والطفولة من خلال توظيف شبكة المستشفيات والمرافق الطبية التابعة بالإضافة إلى المرفق الطبي الجديد "بداية".

وتعمل مستشفى بداية، منذ عام 1998 لعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب، على مساحة 4500 متر مربع في منطقة الدقي، وتضمن غرف عمليات و19 سريرا ومعمل أجنة متطور.