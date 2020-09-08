بقيمة ألف جنيه.. التضامن تبدأ صرف دعم لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي

كتبت- ياسمين سليم:

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الثلاثاء صرف دعم استثنائي لأكثر من 12 ألف مرشد سياحي لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.

وتبلغ قيمة الدعم 500 جنيه لكل مرشد سياحي، تصرف لمدة 4 أشهر على دفعتين من مكاتب البريد.

ويأتي الصرف دعما لأسر المرشدين السياحيين وتخفيفا لتداعيات أزمة جائحة كورونا، خاصة في ظل تعثر قطاع السياحة في 4 أشهر الماضية مع الأخذ في الاعتبار أن القطاع يتعافى تدريجيا وفقا لآخر إحصاءات عن أداء القطاع السياحي.

من هم المستفيدين من الدعم الاستثنائي؟

جميع المرشدين السياحيين المسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار والبالغ عددهم أكثر من 12.424 ألف مرشد والذين لم يستفيدوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وفقًا لبيان سابق من الوزارة.

متى يبدأ الصرف؟

يبدأ الصرف اليوم الثلاثاء، بواقع ألف جنيه تعادل شهرين من قيمة الدعم المقرر لكل مستفيد.

كيف سيتم الصرف؟

سيتم من خلال شبكة مكاتب البريد، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومع هيئة البريد لتسهيل عمليات الصرف وضمان عدم التزاحم والتكدس نظرا لتواكب الصرف مع توقيتات صرف المعاشات من مكاتب البريد، وفقًا لوزارة التضامن.

هل يمكن الاستعلام عن المستفيدين؟

أتاحت وزارة التضامن خدمة الاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذا الدعم بالرقم القومي من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وعنوانه: www.Moss.gov.eg