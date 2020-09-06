"الاتصالات" تتفق على إتاحة إصدارات مؤسسة الأهرام على منصة تراث مصر الرقمي

كتب- علاء حجاج:

وقعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والهيئة الوطنية للصحافة، ومؤسسة الأهرام عقد اتفاق بشأن إتاحة المحتوى الثقافي والإعلامي والصحفي لمؤسسة الأهرام على منصة تراث مصر الرقمي.

وقال بيان من وزارة الاتصالات اليوم الأحد أن الوزارة ستعمل على إتاحة كافة أعداد الأهرام واصداراته منذ نشأته مفهرسة ومبوبة باستخدام تكنولوجيات التعرف الضوئي للحروف (OCR) وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

ويهدف الاتفاق إلى تفعيل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كمحرك رئيسي لتطوير كافة الصناعات والأعمال بشكل عام وعلى المحتوى الثقافي بشكل خاص، والتأكيد على الدور الرائد لمصر كمصدر إشعاع حضاري وثقافي، والحفاظ على التراث المصري للأجيال القادمة وإثراء المحتوى العربي الرقمي المتاح بكافة صوره، بالإضافة إلى زيادة الفرص التصديرية لصناعة المحتوى الثقافي والأدبي من خلال دعم صناعة التحول الرقمي للمحتوى.

وقال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في البيان إن الاتفاق يأتي انطلاقا من أهمية مشروع إتاحة المحتوى الثقافي المصري لمستخدمي شبكة الإنترنت، وإيمانا بأهمية الحفاظ على ريادة مصر الثقافية.

وأشار إلى أهمية المشروع لما يحققه من قيمة مضافة في ظل التوجه العالمي نحو التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة؛ مؤكدا على أنه سيتم تبني أحدث التكنولوجيات العالمية لتنفيذ المشروع الذي سيسهم في تمكين مؤسسة الأهرام من الحفاظ على إرثها الإعلامي وهو ما يعد توثيق لتاريخ الوطن.

وتبلغ مدة العمل بالاتفاق ثلاث سنوات؛ وبموجب الاتفاق تلتزم مؤسسة الأهرام بموافقة الهيئة الوطنية للصحافة بتسليم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسخة من المحتوى الثقافي والإعلامي والصحفي الخاص بالمؤسسة والمملوك لها وحدها دون غيرها والذي يشمل أعداد إصدارات الأهرام منذ صدورها وحتى تاريخه سواء كان مرقمن أو غير مرقمن.