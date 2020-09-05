الضرائب تستطلع آراء المشاركين في التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية

كتب- مصطفى عيد:

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تلقى اهتمامًا كبيرًا من وزير المالية، ومتابعة مستمرة لكافة الخطوات التي تتم لتحقيق التكامل بين أنظمة الشركات ومنظومة الفاتورة الإلكترونية بمصلحة الضرائب.

وأضاف في بيان صحفي اليوم السبت أن وزير المالية طلب بضرورة التعرف على آراء الشركات المشاركة في مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة، والتعرف على مقترحاتهم لتحسين أدائها، ومعرفة تجاربهم في التكامل مع المنظومة مما يحقق المنفعة المشتركة لمصلحة الضرائب والشركات والإقتصاد.

وأضاف عبد القادر، أنه منذ أن صدر قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2020 بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من المصلحة، وتم اتخاذ العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار.

ووفقًا لعبد القادر تواصلت المصلحة مع عدد من الشركات لبحث إمكانية مشاركتها في مرحلة تشغيل تجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية قامت بالإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 30 يونيو الماضي،ـ بمشاركة عدد 6 شركات.

وتتمثل هذه الشركات في مجموعة العربي والتي تضم 3 شركات وهي توشيبا العربي للأجهزة المرئية، وشركة العربي لتكنولوجيا الإضاءة، وشركة العربي للتجارة والصناعة، وهذا بالإضافة إلى كل من شركة نستلة للمياه، وشركة يونيباك، وشركة أكرو مصر.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه منذ الإعلان عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة ومصلحة الضرائب على تواصل دائم مع هذه الشركات لتقديم كامل الدعم لهم والمساعدة في حل المشكلات التي قد تواجههم للإنضمام والتكامل مع المنظومة.

وتابع عبد القادر أن المصلحة قدمت المساعدات للشركات، من خلال تقديم كافة المستندات اللازمة لتطبيق التكامل سواء من الناحية الفنية أو الاجرائية ، وتقديم وسائل الدعم الفني أو الضريبي المختلفة من توفير فرق دعم فني من المصلحة ومن الأطراف المشاركة للمصلحة في تنفيذ المنظومة وتقديم هذا الدعم الفني على مدار 24 ساعة، من خلال الإتصالات الهاتفية، والرد على استفسارات الشركات الفنية أو الضريبية، والـonline meeting.

وكذلك التواصل من خلال الإيميل الخاص بالمنظومة وهو eInvoice@eta.gov.eg من خلال فريق التواصل، وفريق الدعم الفني الخاص بالمصلحة.