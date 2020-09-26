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تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع بسوق الجملة

10:41 ص السبت 26 سبتمبر 2020
تعرف على أسعار السمك والمأكولات البحرية في بداية الأسبوع بسوق الجملة

أسعار السمك والمأكولات البحرية

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم السبت عند أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، بين 21 و23 جنيها، وهي أسعار أمس.

وسجل سعر كيلو السمك البوري، اليوم بين 42 و48 جنيها، وهي أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و130 جنيها، واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وتراجع سعر كيلو الجمبرى ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، وفقا للموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

أسعار الأسماك المأكولات البحرية

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