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البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

10:11 ص الأربعاء 23 سبتمبر 2020
البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.94%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.

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