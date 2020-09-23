البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.94%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.