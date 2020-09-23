البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.94%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.
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