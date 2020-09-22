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مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

03:06 م الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
مشتريات أجنبية وعربية تصعد بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.48% إلى مستوى 10963 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.6%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.59%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة بلغت 170.1 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 13.5 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة بلغت 183.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة أنهى تعاملات أمس الاثنين على تراجع بنسبة 0.54% إلى مستوى 10918 نقطة.

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