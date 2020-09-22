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استقرار أسعار النفط لكن مخاوف تعافي الطلب على الوقود مستمرة

11:08 ص الثلاثاء 22 سبتمبر 2020
استقرار أسعار النفط لكن مخاوف تعافي الطلب على الوقود مستمرة

أسعار النفط

القاهرة- وكالات:

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، بعد خسائر كبيرة أثناء ليل الاثنين، إذ انحسر أحدث إعصار في خليج المكسيك، لكن المخاوف بشأن الطلب على الوقود استمرت بفعل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0637 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت ثلاثة سنتات أو 0.1% ليصل سعر البرميل إلى 41.41 دولار لتتخلى عن مكاسب بسيطة حققتها في وقت سابق من الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر تشرين الأول، التي ينقضي أجلها، اليوم الثلاثاء، أربعة سنتات أو 0.1% إلى 39.27 دولار للبرميل.

وهبطت عقود نوفمبر الماضي الأكثر نشاطا ثلاثة سنتات أو 0.1% إلى 39.51 دولار للبرميل.

وتعافت أسعار الخام بعض الشيء بعدما تراجعت بنحو 4%، أمس الاثنين، حيث واصلت مصافي تكرير الخام في تكساس عملها بعد توقعات بأن تفقد عاصفة استوائية قوتها مما يخفف القلق بشأن طلب المصافي الأمريكية على اللقيم.

غير أن المخاوف بشأن الطلب العالمي ظلت قائمة.

وتسببت مخاوف متعلقة بزيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدول صاحبة الأسواق الكبيرة في تراجع أسعار النفط أمس الاثنين حيث قد يؤدي ذلك إلى إجراءات عزل عام جديدة وتضرر الطلب.

أسعار النفط فيروس كورونا النفط

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