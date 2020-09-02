أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب فيروس كورونا انتفاضة طرابلس ميسي الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا الطقس

ارتفاع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:05 ص الأربعاء 02 سبتمبر 2020
ارتفاع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و76 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100جنيه.

أسعار الأسماك الجمبري الكابوريا

الخبر التالى:

رئيس الضرائب يبحث مع قيادات مركز كبار الممولين تنفيذ الفاتورة الإلكترونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 99115

    عدد المصابين

  • 73828

    عدد المتعافين

  • 5440

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 25849949

    عدد المصابين

  • 18077176

    عدد المتعافين

  • 859136

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يكشف موعد إعلان خطة العام الدراسي الجديد