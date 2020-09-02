ارتفاع الكابوريا والجمبري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 30 و130 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و360 جنيها.
واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 13 و15 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 40 و50 جنيها.
وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، اليوم، بين 60 و76 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها، وسعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 30 جنيهًا و100جنيه.
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