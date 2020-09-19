تبدأ الثلاثاء.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر لموظفي الدولة على 3 أيام

كتب- مصطفى عيد:

تبدأ وزارة المالية يوم الثلاثاء المقبل في صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 3 أيام.

وقسمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام ضمن نظام لصرف المرتبات أعلنت الوزارة من قبل تطبيقه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتستهدف وزارة المالية بتطبيق هذا النظام ضمان عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للصرف والحفاظ على صحة المواطنين.

اليوم الأول

يتضمن صرف مرتبات شهر سبتمبر في اليوم الأول 22 سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الأول الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

اليوم الثاني

تصرف وزارة المالية مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وهو اليوم الثاني للصرف.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثاني التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

اليوم الثالث

وفي اليوم الثالث تصرف وزارة المالية للعاملين في 9 وزارات وهيئات في يوم الخميس 24 سبتمبر.

ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثالث والأخير التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

وكانت وزارة المالية صرفت مرتبات شهر أغسطس للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في أيام 23 و24 و25 من الشهر الماضي.

وبدأت الحكومة في تطبيق نظام جديد لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بوزارات وهيئات الدولة منذ بدء ظهور وباء كوفيد-19 في مصر من أجل تجنب انتشار العدوى، حيث تم تقسيم الصرف على عدد من الأيام (3 أو 4 أيام) بحسب الوزارات والهيئات بدلا من بدء الصرف للجميع في يوم واحد.