أكثر الكلمات إنتشاراً

التصالح في مخالفات البناء العام الدراسي الجديد سد النهضة تنسيق الجامعات أسعار الذهب الطقس فيروس كورونا الجامعات الأهلية مايغلاش عليك وقف إطلاق النار في ليبيا

بعد انخفاضها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

01:34 م الأحد 13 سبتمبر 2020
بعد انخفاضها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد

أسعار الذهب

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، عند أسعار أمس السبت.

وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 847 جنيهًا، وهو سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 629 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 968 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6976 جنيه.

وأرجع نجيب استقرار الأسعار، إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا، واليوم هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.

أسعار الذهب الذهب سعر جرام الذهب عيار 18 عيار 24

الخبر التالى:

جامع: عقد اللجنة المصرية الروسية للتعاون الاقتصادي بموسكو في نوفمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 100856

    عدد المصابين

  • 83261

    عدد المتعافين

  • 5627

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 28928723

    عدد المصابين

  • 20785437

    عدد المتعافين

  • 924053

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الحكومة: بدء حملة إزالات لمخالفات البناء أول أكتوبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا