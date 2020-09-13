بعد انخفاضها أمس.. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأحد، عند أسعار أمس السبت.
وقال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 847 جنيهًا، وهو سعر أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 629 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 968 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6976 جنيه.
وأرجع نجيب استقرار الأسعار، إلى ثبوت سعر المعدن الأصفر عالميا، واليوم هو العطلة الرسمية للبورصات العالمية.
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