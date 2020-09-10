نيفين جامع: سنتعاون مع القومي للمرأة للتوسع في مساعدة صاحبات المشروعات

كتب- مصطفى عيد:

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز سيعمل على زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة مع المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية، للتوسع في تنفيذ البرامج المناسبة التي من شأنها مساعدة صاحبات المشروعات على الاستمرار والحفاظ على مشروعاتهن والعمالة الموجودة فيها.

وبحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس، أشادت جامع بالمجهودات الكبيرة التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة ومنظمة العمل الدولية وتعاونهما المثمر البناء مع جهاز تنمية المشروعات في كافة البرامج التي يتم تنفيذها لمساعدة المرأة المصرية على مواجهة تداعيات أزمة كورونا الحالية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، نيابة عن نيفين جامع، خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومنظمة العمل الدولية.

واستهدف المؤتمر الإعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذي نظمته الجهات الثلاثة لتحديد المشكلات التي تواجه سيدات الأعمال في الفترة الحالية ووضع التوصيات المناسبة لحلها.

ووفقا للبيان، أكدت معظم المشاركات من سيدات الأعمال وصاحبات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في استطلاع الرأي على رغبتهن في الحصول على دورات تدريبية في مجالات متنوعة في التسويق وإدارة الازمات، كما أشار عدد منهن إلى احتياجهن للدعم الفني والمالي لمشروعاتهن.

وقال طارق شاش إن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على دراسة و توفير هذه الاحتياجات، والعمل على تنفيذ توصيات استطلاع الرأي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، ومساعدة مشروعات المرأة المصرية سواء الصغيرة أو متناهية الصغر على استعادة قدراتها التشغيلية كاملة وتخطي أزمة كورونا.

وأكد شاش اهتمام الجهاز بعمل العديد من استطلاعات الرأي والمسوح الميدانية المتخصصة لمعرفة احتياجات أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشكل عام في المرحلة القادمة، وكيفية توفيرها للتأكد من عدم تضرر هذا القطاع التنموي والاقتصادي الهام الذي يوفر الملايين من فرص العمل ويشارك بدور كبير في الاقتصاد الوطني.

وقالت نيفين جامع، عبر الكلمة التي ألقاها شاش، أن جهاز تنمية المشروعات بدأ فور ظهور أزمة كورونا في اتخاذ العديد من الإجراءات لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة من السيدات على مواجهة الآثار السلبية للأزمة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهن.

وأضافت جامع أن من بين هذه الإجراءات تأجيل سداد أقساط القروض للمشروعات المتضررة، كما تم تقديم قروض استثنائية تصل إلى مليون جنيه لمساعدة المشروعات على تحمل تكلفة أعباء التشغيل.

وأشارت أيضا إلى أن الجهاز استمر في تقديم خدماته الفنية والتدريبية، حيث تم تنظيم دورات تدريبية للسيدات من مختلف المحافظات عبر شبكة الإنترنت لمساعدتهن في معاودة الإنتاج وتشغيل مشروعاتهن في ظل هذه الظروف وتعريفهن بآليات التسويق الإلكتروني وإدارة الأزمات المالية لتلافي الآثار السلبية لانتشار كورونا.

وأوضحت نيفين جامع أن الإجراءات التي اتخذها الجهاز في هذا المجال تأتي في إطار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالدولة وجهود الحكومة المصرية لتحقيق هدفين رئيسيين وهما توفير الحياة الكريمة للمواطن المصري خلال الأزمة وما بعدها، والحفاظ على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر القائمة بالفعل ومساعدتها على تجاوز الأزمة الحالية والتخطيط لعودة التشغيل كاملا بعد انحسارها.