جامع في زيارة لهيئة التنمية الصناعية: لن أتوانى عن مواجهة البيروقراطية والفساد

البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي العام الحالي

القاهرة- مصراوي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن وزارتها لن تتوانى عن مواجهة أي نوع من أنواع البيروقراطية أو الفساد داخل الجهات التابعة، بحسب بيان من الوزارة اليوم الأحد.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قامت بها الوزيرة صباح اليوم الأحد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حيث عقدت اجتماعاً مع اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة، والذي تولى مهام منصبه منذ ٤ أيام.

كما التقت الوزيرة خلال الزيارة بقيادات وعدد من العاملين بالهيئة، حيث تم استعراض أهم محاور ورؤى الوزارة للخطط والبرامج التي تنفذها الهيئة حاليا لخدمة المجتمع الصناعي، بحسب البيان.

وأشادت الوزيرة، خلال اللقاء، بالقيادة الجديدة للهيئة، حيث ذكرت أنه على درجة كبيرة من التميز والكفاءة، ويمتلك خبرات فنية وإدارية واسعة ستمكنه من قيادة الهيئة لاستعادة دورها الرئيسى كأحد أهم الكيانات الحكومية والمؤثرة في الاقتصاد القومي.

وأكدت حرص الوزارة على تعزيز دور هيئة التنمية الصناعية باعتبارها أحد أهم الأذرع الفنية للوزارة، حيث تلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ السياسات الصناعية من خلال إصدار التراخيص وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة.

كما تسهم هيئة التنمية الصناعية في زيادة تعميق التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة، واستخدام التكنولوجيات الحديثة في الصناعة المصرية، وفقا للوزيرة.

وقالت الوزيرة إن الوزارة تتبنى سياسة صناعية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاع الصناعي، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التشغيل.

وأشارت إلى أهمية التركيز خلال المرحلة المقبلة على استعادة دور ومكانة الهيئة من خلال تحقيق أهداف الهيئة الأساسية وأهمها تقديم خدمة متميزة لقطاع الصناعة مع ضروة إصدار دليل لكل خدمة يتم تقديمها يحدد المستندات المطلوبة وسير الإجراءات والتوقيت الزمني.

وطالبت جامع قيادات الهيئة والعاملين بضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المستثمرين وتذليل العقبات مع مساعدتهم لحل مشكلاتهم مع باقي الجهات الأخرى خاصة وأن الدور الرئيسي للهيئة هو خلق المناخ المواتي لتحقيق التنمية الصناعية.

وأكدت ضرورة الارتقاء بقدرات وإمكانات العاملين بفروع الهيئة ومنحهم الصلاحيات اللازمة لاتخاذ كافة القرارات والإجراءات للتسهيل على المستثمرين دون الحاجة لزيارة المقر الرئيسي للهيئة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم بدء إجراءات ميكنة خدمات الهيئة لتيسير الإجراءات على المستثمرين ورجال الصناعة، مشيرة إلى ضرورة الإسراع في تقديم الخدمة لمجتمع الأعمال والمستثمرين وبما لا يخل بالقوانين ومعايير جودة العمل.

وأكد اللواء محمد الزلاط الرئيس الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية، حرص الهيئة على تنفيذ خطة واستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية، حيث تسعى الهيئة للارتقاء بمنظومة التنمية الصناعية، وتسهيل عملية الاستثمار في القطاع الصناعي والذي يمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومي.

وأضاف أن الهيئة ستسخر كافة إمكاناتها ومقوماتها المادية والبشرية لخدمة المجتمع الصناعي لتحقيق خطة التنمية الصناعية في مختلف محافظات مصر.