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كرتونة البيض ترتفع 3 جنيهات بالأسواق اليوم واستقرار أسعار الدواجن

03:44 م الأربعاء 05 أغسطس 2020
كرتونة البيض ترتفع 3 جنيهات بالأسواق اليوم واستقرار أسعار الدواجن

مزرعة دواجن

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن كرتونة البيض ارتفعت بنحو 3 جنيهات بالمزرعة، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

ووفقا لقول السيد، فإن سعر كرتونة البيض ارتفع إلى 29 جنيها مقابل 26 جنيها بالمزرعة، مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

وتباع الكرتونة بالأسواق اليوم بنحو 34 جنيها مقابل 30 جنيها، الأسبوع الماضي.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء بالمزرعة نحو 22 جنيها، وتباع بالأسواق بنحو 27 جنيها، وهو نفس سعر الأسبوع الماضي.

ووصل سعر كيلو الدواجن البلدي بالمزرعة بين 27 و28 جنيها، وتباع للمستهلك بالأسواق بنحو 32 جنيها.

وبحسب رئيس الشعبة، فإن سعر الكتكوت ارتفع إلى 6 و8 جنيهات مقابل 5 و7 جنيهات، الأسبوع الماضي.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.

أسعار الدواجن غرفة القاهرة التجارية الدواجن كرتونة البيض

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