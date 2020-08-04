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18 % تراجعا في أسعار الأرز بالأسواق بسبب المحصول الجديد

12:28 م الثلاثاء 04 أغسطس 2020
18 % تراجعا في أسعار الأرز بالأسواق بسبب المحصول الجديد

أرز

كتبت- شيرين صلاح:

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار الأرز تراجعت خلال الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 17 و18% بالأسواق.

وأرجع شحاته، تراجع الأسعار إلى زيادة المعروض من الأزر بالأسواق، تزامنا مع موسم حصاد المحصول الجديد منه.

ويتم حصاد المحصول الجديد من الأزر منذ بداية شهر أغسطس الجاري وحتى شهر أكتوبر المقبل.

ويتراوح متوسط سعر طن الأرز الشعير إلى نحو 3500 جنيه مقابل 4 آلاف جنيه قبل شهر، ويبلغ متوسط سعر طن الأرز الأبيض إلى نحو 5500 جنيه مقابل 6 آلاف جنيه و6500 جنيه، وفقا لقول شحاتة.

وأضاف شحاته، أنه من المتوقع أن يتراجع الأسعار أكثر خلال الفترة المقبلة بسبب وفرة المعروض من المحصول الجديد، مشيرا إلى أنه قد يتسبب تراجع السعر في ضرر للمزارعين.

وطالب رئيس الشعبة، بتدخل الحكومة لشراء بعض الكميات من الأرز من المزارعين لوقف التراجع عن هذا السعر.

وبحسب شحاته، فإن سعر كيلو الأرز السائب في الأسواق يتراوح بين 7 و9 جنيهات.

وقال شحاته في وقت سابق، إن هناك وفرة كبيرة في المعروض بالأسواق والمخزون تكفي استهلاك المواطنين حتى العام المقبل.

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