البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء
10:10 ص الثلاثاء 04 أغسطس 2020
كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10639 نقطة.
كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.11%.
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.29% مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل إجازة عيد الأضحى، إلى مستوى 10599 نقطة.
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