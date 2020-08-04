البورصة ترتفع مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.38%، مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى مستوى 10639 نقطة.

كما صعد مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.94%، ومؤشر EGX100 EWI بنسبة 1.11%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.29% مع نهاية تعاملات الأربعاء الماضي، قبل إجازة عيد الأضحى، إلى مستوى 10599 نقطة.