أكثر الكلمات إنتشاراً

عيد الأضحى أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة

أسعار الذهب العالمية تقفز لمستوى غير مسبوق في التاريخ

09:35 ص الإثنين 03 أغسطس 2020
أسعار الذهب العالمية تقفز لمستوى غير مسبوق في التاريخ

أسعار الذهب العالمية

القاهرة- وكالات:

صعدت أسعار الذهب العالمية إلى مستوى قياسي غير مسبوق اليوم الاثنين مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات كوفيد-19، لكن ارتفاعا في الدولار حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 0635 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1992.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في سي.إم.سي ماركتس: "المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب. وفي ضوء ذلك، فإنه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضا".

وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين واحدا بالمئة ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.

أسعار الذهب العالمية أسعار الذهب الذهب فيروس كورونا

الخبر التالى:

تعرف على أسعار المأكولات البحرية والأسماك في رابع أيام عيد الأضحى

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 94483

    عدد المصابين

  • 42455

    عدد المتعافين

  • 4865

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 17901532

    عدد المصابين

  • 11264274

    عدد المتعافين

  • 685780

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان