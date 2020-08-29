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صعود كبير لأسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

10:24 ص السبت 29 أغسطس 2020
صعود كبير لأسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

أسعار الذهب

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على ارتفاع بنسبة 1.83%، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت الأوقية 1964.8 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات الأسبوع، لترتفع بقيمة 35.2 دولار للأوقية مقارنة بتعاملات الخميس.

واليومُ والغدُ عطلة رسمية في البورصات العالمية.

أسعار الذهب البورصات العالمية الذهب

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