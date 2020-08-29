صعود كبير لأسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع
10:24 ص السبت 29 أغسطس 2020
القاهرة- وكالات:
أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على ارتفاع بنسبة 1.83%، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج.
وسجلت الأوقية 1964.8 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات الأسبوع، لترتفع بقيمة 35.2 دولار للأوقية مقارنة بتعاملات الخميس.
واليومُ والغدُ عطلة رسمية في البورصات العالمية.
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