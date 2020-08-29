صعود كبير لأسعار الذهب العالمية بنهاية تعاملات الأسبوع

القاهرة- وكالات:

أنهت أسعار الذهب العالمية تعاملات مساء أمس على ارتفاع بنسبة 1.83%، بحسب ما أظهرته بيانات وكالة بلومبرج.

وسجلت الأوقية 1964.8 دولار للأوقية، في نهاية تعاملات الأسبوع، لترتفع بقيمة 35.2 دولار للأوقية مقارنة بتعاملات الخميس.

واليومُ والغدُ عطلة رسمية في البورصات العالمية.