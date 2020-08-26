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الحكومة تطلق منصة مصر الرقمية بـ 70 خدمة بينها "بطاقة التموين والرخصة"

02:15 م الأربعاء 26 أغسطس 2020
الحكومة تطلق منصة مصر الرقمية بـ 70 خدمة بينها "بطاقة التموين والرخصة"

عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كتب _ علاء حجاج

كشف وزير الاتصالات أنه تم إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي لمنصة مصر الرقمية بداية من شهر أغسطس الجاري وتفعيل عدد من الخدمات بشكل تجريبي بعدد 70 خدمة مثل استخراج وتجديد البطاقة التموينية وتجديد رخص المركبات والقيادة وكذلك خدمات التوثيق ورفع الدعاوى القضائية إلكترونيا.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه سيتم إطلاق تطبيق للمحمول خلال الأيام القليلة المقبلة وكذلك مركز الاتصال للحصول على الخدمة من خلال الاتصال تليفونيا.

أوضح أنه يمكن للمواطن من خلال المنصة الحصول على كافة الخدمات المتاحة إلكترونيا ثم يختار مكان تسلم الأوراق التي طلب استخراجها.

وزير الاتصالات منصة مصر الرقمية بطاقة التموين والرخصة

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