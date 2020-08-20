تراجع كبير بأسعار الدواجن البيضاء بالأسواق والكيلو يصل إلى 17 جنيهًا

كتبت- شيرين صلاح:

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن أسعار الدواجن تراجعت بنحو 5 جنيهات للكيلو الواحد بالأسواق، خلال تعاملات اليوم، مقارنة بأسعار أمس.

وتراجع سعر كيلو الدواجن البيضاء إلى 17 جنيهًا مقابل 22 جنيها بالمزرعة، ويباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 21 و22 جنيهًا مقابل 27 جنيهًا، أمس.

كما هبط سعر كرتونة البيض بنحو 6 جنيهات بالمزرعة ليصل إلى 23 جنيها بالمزرعة مقابل 29 جنيها، وتباع الكروتة للمستهلك بين 28 و29 جنيهًا مقابل 34 جنيهًا، أمس، بحسب السيد.

وأرجع السيد، تراجع الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائية للمواطن وتراجع الطلب منذ عيد الأضحى وحتى الآن.

وذكر السيد، أن تراجع الأسعار سبب خسائر كبيرة لمربي الدواجن لارتفاع تكلفة التربية والتسمين وانخفاض سعر الكيلو بالسوق.

كما انخفض سعر الكتكوت إلى 4 و6 جنيهات مقابل 6 و8 جنيهات، أمس.

وتنتج مصر نحو 1.6 مليار طائر سنويا، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، ولا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.