كورونا وارتفاع الأسعار يهويان بالطلب على الذهب بعيدا عن مستواه بالأعياد

كتبت- شيرين صلاح:

قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن حركة الإقبال على شراء الذهب في مصر ضعيفة خلال موسم عيد الأضحى هذا العام في ظل استمرار جائحة كورونا، بخلاف ما يحدث في الأعياد خلال السنوات السابقة، والتي تعد موسما لمحلات الذهب بسبب كثرة احتفالات الزواج والشبكة بها.

وأضاف نجيب أن الارتفاعات الكبيرة في أسعار الذهب خلال الشهر الماضي تعد أيضا أحد أهم الأسباب وراء ضعف حركة الإقبال على شراء الذهب من قبل عيد الأضحى.

وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال يوليو الماضي بنسبة 10.2%، ليرتفع سعر الجرام عيار 21 بنحو 81 جنيها، مسجلا 877 جنيها، وهو أعلى مستوى تاريخي له.

وقفز سعر الذهب في مصر بذلك بنسبة 29.2% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية يوليو الماضي، حيث قفز سعر الجرام عيار 21 بقيمة 198 جنيها، والجرام عيار 18 بنحو 170 جنيها، والجرام عيار 24 بنحو 226 جنيها، والجنيه الذهب بنحو 1584 جنيها.

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي فإن الطلب على المشغولات الذهبية والمجوهرات تراجع في مصر خلال الربع الثاني من العام بنسبة 70%.

وقال نادي نجيب: "معظم المحلات بالعيد تكون مغلقة علشان الإجارة وإللي فاتح فيهم حركة الإقبال على الشراء لديه ضعيفة حتى الآن".

ولم تكن مبيعات محلات الذهب على المستوى المأمول أيضا خلال عيد الفطر الماضي، حيث عانت حركة البيع من الضعف كذلك بسبب جائحة كورونا، وغلق المحلات وقاعات الأفراح نتيجة الإجراءات التي أقرتها الحكومة.

وذكر نجيب، أنه مع ارتفاع أسعار الذهب تضعف حركة البيع والشراء، ولا يقبل على الشراء إلا المضطر.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد نحو 877 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 751 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 نحو 1002 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 7016 جنيهًا.

وينتظر التجار انفراجة أزمة كورونا واستقرار أسعار الذهب المحلي لتسترد حركة البيع والشراء بالمحلات بعضا من حركتها الطبيعية.

أسعار الذهب بمصر تسجل أكبر زيادة شهرية في 2020 خلال يوليو (جراف تفاعلي)