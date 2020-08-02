معيط: زيادة غير مسبوقة في الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي الحالي

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الأحد، إن العام المالي الحالي يشهد زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الحكومي على الاستثمارات بمختلف المجالات؛ بما يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة على ضوء "رؤية مصر 2030".

وأضاف الوزير أنه تم تخصيص 280.7 مليار جنيه للاستثمارات الحكومية في موازنة العام المالي 2020-2021 منها ما يفوق 225 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة والمصادر الأخرى بزيادة تتجاوز 35% عن العام المالي الماضي، بخلاف التمويل من الموارد الذاتية للعديد من الهيئات والصناديق والحسابات الخاصة.

وذكر أن ذلك يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد ورفع معدلات النمو، وتوفير فرص عمل جديدة، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ؛ نتيجة لتداعيات جائحة "كورونا"، على النحو الذي يساعد في الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي.

وأشار الوزير إلى أن زيادة هذه الاستثمارات تساعد في تحسين الخدمات العامة، ومستوى معيشة المواطنين، من خلال المضي قدما في تنفيذ المشروعات التنموية ذات الأولوية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجًا.