تقرير أمريكي يتوقع انخفاض واردات مصر من القمح إلى 13 مليون طن في الموسم الجديد

كتبت- ياسمين سليم:

توقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن تستورد مصر كمية من القمح تبلغ 13 مليون طن في الموسم الجديد "2020- 2021" بانخفاض طفيف عن الموسم الماضي.

وقال تقرير للوزارة إن مصر، وهي أكبر مستورد ومشترٍ للقمح في العالم، من المتوقع أن تستورد مصر 13 مليون طن في الموسم الجديد بانخفاض طفيف عن الموسم الماضي الذي كان أفضل جزئيًا بسبب تأمين الحكومة المصرية احتياجاتها خلال جائحة فيروس كورونا.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية فإن مصر استوردت 13.3 مليون طن الموسم الماضي، في حين بلغ إنتاجها 8.77 مليون طن.

وفي أبريل الماضي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة، تعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية لمصر في مواجهة مخاوف بشأن الإمدادات العالمية بسبب فيروس كورونا، مما دفع الهيئة العامة للسلع التموينية لطلب القمح بينما كان موسم الحصاد مستمرا.

وقالت وزارة التموين في يوليو الماضي إن الحكومة استطاعت شراء 300 ألف طن إضافي من القمح مقارنة بما اشترته في العام السابق له.

وكانت وزارة التموين أعلنت الشهر الماضي إنها اشترت 3.5 مليون طن قمح من المزارعين خلال الموسم الماضي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور واردات مصر من القمح خلال 5 سنوات.أضغط هنا

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج مصر من القمح في الموسم الجديد إلى 8.9 مليون طن.

ويبدأ موسم حصاد القمح في مصر في أبريل من كل عام.

ويتوقع تقرير وزارة الزراعة الأمريكية أن يبلغ استهلاك مصر من القمح 20.8 مليون طن في الموسم 2020- 2021، مقابل 20.6 مليون طن في موسم 2019- 2020.