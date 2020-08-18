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الخطوط الجوية القطرية ترد أكثر من 1.2 مليار دولار للمسافرين منذ مارس

02:05 م الثلاثاء 18 أغسطس 2020
الخطوط الجوية القطرية ترد أكثر من 1.2 مليار دولار للمسافرين منذ مارس

الخطوط الجوية القطرية

القاهرة- وكالات:

قالت الخطوط الجوية القطرية، اليوم الثلاثاء، إنها ردت أكثر من 1.2 مليار دولار إلى حوالي 600 ألف راكب منذ مارس الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

ويعد قطاع الطيران من أشد القطاعات تضررا على مستوى العالم جراء جائحة "كوفيد-19"، التي أجبرت الناقلات على وقف تحليق الطائرات وإلغاء الرحلات.

وأعلنت العديد من الدول مع انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي عددا من الإجراءات الاحترازية منها وقف الرحلات الجوية الخارجية.

الخطوط الجوية القطرية قطر

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