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تراجع المكرونة وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

11:36 ص الإثنين 17 أغسطس 2020
تراجع المكرونة وارتفاع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 60 و70 جنيها.

وارتفع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و370 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 42 و48 جنيها.

واستقر سعر كيلو البلطي ليتراوح بين 19 و21 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 110 جنيهات و170 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السمك الفيليه بين 30 جنيها و100 جنيه، وسعر كيلو الكابوريا بين 30 و130 جنيها.

أسعار الأسماك السمك المكرونة السويسي الجمبري السمك الفيليه

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