جامع: تنظيم معرض "تراثنا" للحرف اليدوية في أكتوبر تحت رعاية السيسي

كتب- مصطفى عيد:

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تنظيم جهاز تنمية المشروعات الدورة الثانية من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية خلال شهر أكتوبر المقبل تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وبحسب بيان من جهاز تنمية المشروعات اليوم الأحد، أكدت نيفين جامع أن تنظيم المعرض تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للعام الثاني على التوالي يقدم رسالة مباشرة باهتمام الدولة بقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للتوسع فيه وتطويره.

وأوضحت أن هذه الرعاية توضح أيضا اهتمام الدولة باستثمار قدرات وطموحات الشباب من خلال قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاستفادة منه اقتصاديا واجتماعيا في توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطني.

وأشارت إلى أن اهتمام الرئيس برعاية معرض "تراثنا" يأتي أيضا من منطلق الاهتمام بالصناعات الوطنية الحرفية واليدوية والتراثية التي تعبر عن ثقافة وفنون الحضارة المصرية العريقة، وتشجيع العاملين في هذه الصناعات المهمة خاصة بعد معاناتهم من أزمة فيروس كورونا المستجد، وقلة المبيعات وكساد الأسواق المحلية والعالمية نتيجة لتلك الأزمة.

وأوضحت نيفين جامع أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنظيم الدورة الثانية من المعرض في ضوء نجاح الدورة السابقة التي شارك فيها 500 مشروع و35 جمعية أهلية متخصصة في الصناعات التراثية من كافة أنحاء الجمهورية ليكون أكبر معرض للصناعات الحرفية في مصر.

وقالت إن المعرض لاقى في دورته السابقة إقبالا جماهيريا غير مسبوق وزاره عشرات الآلاف يوميا وحقق مبيعات مباشرة تخطت 27 مليون جنيه بخلاف التعاقدات التجارية التي تمت مع المشاركين في المعرض بعد انتهائه.

وأكدت نيفين جامع حرص جهاز تنمية المشروعات على تكرار نجاحه في الدورة الحالية للمعرض، والعمل على ضم نماذج مشرفة من كافة المشروعات العاملة في مجال الحرف التراثية سواء الممولة من الجهاز أو من أي جهات اخرى لتعرض أفضل منتجاتها بأسعار تنافسية.