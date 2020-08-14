أسبوع الانهيار الكبير.. أسعار الذهب تهوي في مصر 57 جنيها في 7 أيام

كتبت – شيماء حفظي:

هوت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وفقد الجرام نحو 57 جنيها، بسبب الهبوط العالمي في سعر المعدن الأصفر.

وخلال الأسبوع الماضي، انخفض سعر الذهب ليسجل اليوم الجمعة 865 جنيها مقابل 922 جنيها الجمعة الماضي.

وتشهد أسعار الذهب ارتفاعا منذ يونيو الماضي، وكانت أسعار الذهب قفزت نحو 120جنيها في 3 أسابيع، قبل أن تعاود الهبوط في الأسبوع الثاني من أغسطس.

وعالميا، تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة إذ أجبرت قفزة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية المستثمرين على إعادة تقييم مراكزهم مجددا بعد تراجع كبير من ذروة قياسية في وقت سابق من الأسبوع وضع المعدن الأصفر على مسار تسجيل أول هبوط أسبوعي منذ أوائل يونيو.

وبحسب وكالة رويترز، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1950.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0550 بتوقيت جرينتش. وتراجع المعدن النفيس 4% منذ بداية الأسبوع الجاري، وهو أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ أوائل مارس.