وزيرا قطاع الأعمال والإسكان يبحثان تنمية بعض الأراضي غير المستغلة

كتبت – شيماء حفظي:

بحث هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوجه التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاجتماع ناقش آلية تطوير وتنمية بعض قطع الأراضي غير المستغلة التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال والواقعة بمناطق متميزة في مختلف المحافظات، وذلك لإقامة مشروعات عمرانية وتنموية.

كما تم استعراض موقف تنفيذ المشروعات في الأراضي التابعة لشركات قطاع الأعمال ضمن مشروع تطوير محور المحمودية بمحافظة الإسكندرية، بحسب البيان.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام على أن استغلال الأصول غير المستغلة يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، حيث تم حصر جميع قطع الأراضي غير المستغلة.

وأضاف أن تغيير استخدام عدد كبير من الأراضي من صناعي إلى سكني مختلط، لتعظيم العائد منها وتمكين الشركات من تدبير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات الإصلاح والتطوير وكذلك سداد المديونيات، بما يسهم أيضا في إقامة مشروعات عمرانية وتنموية بمختلف المحافظات.

وأكد وزير الإسكان على التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة لأكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضي، لتوفير عائد تنموي، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حالياً في العمل التكاملي بين جميع المؤسسات.