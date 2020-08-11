البورصة تعلن القائمة الجديدة للأسهم المؤهلة لآلية "الشورت سيلينج"

اعتمدت البورصة المصرية، مراجعة قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع بعد تطوير المعايير الحاكمة لعملية الاختيار، ليرتفع بذلك عدد الأوراق المالية المقيدة بالقائمة الجديدة إلى 46 ورقة مالية مقابل 30 ورقة مالية مقيدة في المراجعة الأخيرة، و26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.

وقالت البورصة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه سيتم السماح بالتعامل على الشركات بالقائمة الجديدة بهذه الآلية بداية من جلسة تداول الأربعاء المقبل، متى استوفت المتطلبات الواردة بقرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 268 لسنة 2019.

وأضافت أن القائمة الجديدة استناداً إلى المعايير المطورة لم تشهد استبعاد أي من الشركات المكونة للقائمة الأخيرة، بل ضمت 15 ورقة مالية مقيدة جديدة.

كانت البورصة قد أعلنت أمس الاثنين، عن الانتهاء من تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع.

ومرفق قائمة الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع: