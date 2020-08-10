نيفين جامع: حريصون على تنمية وتطوير الصناعات الدوائية وزيادة معدلات التصدير

كتبت – شيماء حفظي:

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع الصناعات الدوائية يمثل أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري حيث يسهم في توفير إحتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.

وأشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والدولية .

جاء ذلك خلال اجتماع موسع مع أعضاء المجلس التصديرى للصناعات الدوائية برئاسة الدكتور ماجد جورج – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – لبحث سبل النهوض بكافة الصناعات التابعة للقطاع وإمكانيات زيادة معدلات التصدير للأسواق العالمية وبصفة خاصة الأسواق الإفريقية وأسواق الدول العربية.

واستعرض اللقاء التحديات التي تواجه القطاع وسبل حلها بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية والجهات التابعة للوزارة .

وأشارت الوزيرة، إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة صادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبةً أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية .

وقالت الوزيرة، إن استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا .

وقال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، إن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع خلال الـ 3 سنوات القادمة.

وأشار جورج، إلى أن صادرات قطاع الصناعات الطبية بلغت خلال العام الماضى 540 مليون دولار، حيث تتمثل أهم الأسواق المستقبلة لصادرات الأدوية المصرية في المملكة العربية السعودية واليمن والسودان والإمارات العربية المتحدة والعراق والمغرب والأردن وليبيا ولبنان وألمانيا .

وأوضح أنه يوجد في مصر 270 شركة لتصنيع المستلزمات الطبية بلغت صادراتها 50 مليون دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري.

وطالب أعضاء المجلس بأهمية مساعدة الشركات المصدرة للمشاركة في المعارض الدائمة الخارجية والتي تتيح تواجد المنتج في أسواق التصدير على مدار العام وذلك بهدف تعزيز تواجد المنتجات الدوائية المصرية بالأسواق العالمية خاصة بأسواق دول القارة الإفريقية .

كما طالبوا بأهمية الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد بهدف تعظيم الاستفادة من الحوافز الواردة بالقانون وبما ينعكس على حركة الاستثمار في السوق المصري، بحسب البيان.