التضامن تعلن صرف 10 مليارات جنيه من معاشات يوليو في أسبوع (انفوجرافيك)

كتبت – ياسمين سليم:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم صرف 10.038 مليار جنيه، من إجمالي المعاشات لـ 7.150 مليون قائم الصرف في ختام الأسبوع الأول من شهر يوليو.

وأفاد تقرير غرفة العمليات المركزية المعنية بمتابعة صرف معاشات شهر يوليو إلى انتظام صرف المعاشات، حتى مساء الأربعاء الموافق 8 يوليو، بحسب بيان من الوزارة اليوم الخميس.

وتم صرف 4.402 مليون حالة بقيمة 5.900 مليار جنيه من خلال ماكينات الصرف الآلي، وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقى التأمين الاجتماعي 541 ألف حالة بقيمة إجمالية 789 مليون جنيه.

وأضاف البيان، أن 2.207 مليون حالة صرفوا معاشاتهم من خلال مكاتب البريد، بقيمة 3.349 مليار جنيه.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يوليو لما يزيد عن 8.362 مليون صاحب معاش بقيمة إجمالية تبلغ 21.862 مليار جنيه.

ويبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.481 مليون مواطن بقيمة اجمالية 6.496 مليار جنيه، بحسب البيان.

كما يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.193 مليون مواطن بقيمة اجمالية تقدر بــ 8.752 مليار جنيه.

وقالت الوزارة، إنه تم تحويل 6.614 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.688 مليون قائم بالصرف يتم صرفها فى أول يوم عمل مقرر لها وفقا لتعليمات البنك المركزى.

وأوضحت الوزارة أنه استمرار لخطة الدولة فى مواجهة تحدى فيروس كورونا تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فى اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية.

وأَضافت أنه تقرر إتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M اعتبارا من صباح الأربعاء الموافق الأول من يوليو.

كما تم وضع آلية لتقسيم عمليات الصرف على أيام متفرقة من شهر يوليو وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو )، حرصا على انتظام عملية صرف معاشات شهر يوليو بعد إضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهرى من العلاوات والدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من أصحاب المعاشات.

وأوضحت الوزارة، أن يكون الصرف لكل من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها ويبلغ عددهم مليون قائم بالصرف يستمر الصرف لهم اليوم الخميس الموافق (9) من شهر يوليو .

كما أن فئة من من كان يتقاضى معاش فى شهر يونيو أكثر من 3000 جنيه، ويبلغ عددهم 800 ألف قائم بالصرف اعتباراً من يوم الأحد الموافق ( ١٢ ) يوليو.

وأشار البيان إلى أن من يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له متاح له الصرف خلال الأيام اللاحقة.