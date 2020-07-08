أسعار الذهب في مصر تواصل ارتفاعها وجرام 21 يصل إلى 800 جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

واصل سعر جرام الذهب في مصر ارتفاعه خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام بنحو جنيهين، مقارنة بمستواه في الصباح.

قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع اليوم إلى 800 جنيه مقابل 798 جنيهًا، في الصباح.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 686 جنيهًا، وعيار 24 نحو 914 جنيهًا، والجنيه الذهب 6400 جنيه.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا، حيث صعدت سعر الأوقية بنحو 071 دولارات بنسبة 0.45%، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، بحسب بيانات وكالة بلومبرج.

وسجل سعر الأوقية 1802 دولارات، وذلك في الساعة الواحدة و30 دقيقة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة.

وقفزت أسعار في السوق المحلي في صباح اليوم الأربعاء، حيث زاد الجرام بنحو 6 جنيهات دفعة واحدة.