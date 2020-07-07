تقرير: 39.5 مليار دولار تدفقات صناديق الاستثمار في الذهب خلال النصف الأول

كتبت- ياسمين سليم:

سجلت الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب رقمًا قياسيًا في التدفقات لها خلال النصف الأول من العام الجاري بقيمة تبلغ 39.5 مليار دولار.

وبحسب تقرير للمجلس العالمي للذهب اليوم الثلاثاء فإن التدفقات لهذه الصناديق سجلت أعلى بكثير من أعلى مستوى سنوي حققته من حيث الحمولة أو القيمة بالدولار في 2009.

وبلغت قيمة تدفقات الذهب 734 طنًا خلال النصف الأول لتسجل 45% من إنتاج الذهب العالمي في هذه الفترة.

وارتفعت التدفقات في هذه الصناديق خلال شهر يونيو للشهر السابع على التوالي، بحسب بيانات المجلس العالمي للذهب.

وذكر التقرير أن التدفقات لصناديق المؤشرات المدعومة بالذهب سجلت 104 أطنان في يونيو بقيمة تبلغ 5.6 مليار دولار.

وشكلت صناديق أمريكا الشمالية 80% من التدفقات العالمية خلال شهر يونيو، لتضيف 83 طنًا بقيمة 4.6 مليار دولار، فيما أضافت وأضافت صناديق البورصة الأوروبية بقيمة 18 طنًا.

وخلال النصف الأول من العام ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 17% خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقًا على الأصول الرئيسية الأخرى.

وفي يونيو الماضي سجلت أسعار الذهب 1786 دولارًا للأوقية ليصل لأعلى مستوى له منذ 2012، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير فإن البيئة الاقتصادية والجيوسياسية لا تزال داعمة للاستثمار في الذهب.