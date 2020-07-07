بنك الطعام المصري يطلق اسم "رجاء الجداوي" على قسم التعبئة

كتبت - شيماء حفظي :

نعى بنك الطعام المصري الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وقرر تخليد ذكرى الفنانة الراحلة وإسهاماتها وعملها التطوعي.

وأعلن بنك الطعام في بيان اليوم الثلاثاء إطلاق اسم رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك، وهو ذات القسم الذي قامت فيه بالتعبئة بنفسها لتصل كراتين الإمدادات الغذائية لمستحقيها.

وقال البنك "وجد مجلس إدارة بنك الطعام المصري أن إطلاق اسم الفنانة القديرة الراحلة على قسم التعبئة هو أبسط ما يمكن تقديمه تخليداً لذكراها وعرفاناً بجهودها المستمرة ودعمها الدائم للبنك، وتم تنفيذ القرار على الفور".