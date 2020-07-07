بنك الطعام المصري يطلق اسم "رجاء الجداوي" على قسم التعبئة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
كتبت - شيماء حفظي :
نعى بنك الطعام المصري الفنانة القديرة رجاء الجداوي، وقرر تخليد ذكرى الفنانة الراحلة وإسهاماتها وعملها التطوعي.
وأعلن بنك الطعام في بيان اليوم الثلاثاء إطلاق اسم رجاء الجداوي على قسم التعبئة بالبنك، وهو ذات القسم الذي قامت فيه بالتعبئة بنفسها لتصل كراتين الإمدادات الغذائية لمستحقيها.
وقال البنك "وجد مجلس إدارة بنك الطعام المصري أن إطلاق اسم الفنانة القديرة الراحلة على قسم التعبئة هو أبسط ما يمكن تقديمه تخليداً لذكراها وعرفاناً بجهودها المستمرة ودعمها الدائم للبنك، وتم تنفيذ القرار على الفور".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
76222
عدد المصابين
-
21238
عدد المتعافين
-
3422
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
11670929
عدد المصابين
-
6603675
عدد المتعافين
-
538809
عدد الوفيات
إعلان