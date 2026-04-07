استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الثلاثاء، بالمشيخة، وفدًا رسميًّا من جمهورية أوزبكستان، برئاسة مظفر كاميلوف، رئيس إدارة الشؤون الدينية والتعليمية بديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، بحضور الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء، ومنصور كيلينشيف، سفير أوزبكستان لدى القاهرة؛ وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي.

ورحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد الأوزبكي في رحاب الأزهر الشريف، ناقلًا تحياته إلى الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف، والسيدة سعيدة، رئيسة الإدارة الرئاسية في أوزبكستان، ومُعربًا عن تقديره لدور الرئيس الأوزبكي في تعزيز العلاقات العلمية والدعوية بين الأزهر وأوزبكستان. وأكَّد فضيلته عمق الروابط التي تجمع الأزهر بالمؤسسات الدينية والعلمية في أوزبكستان، مشيرًا إلى أن الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر أدَّوا دورًا مهمًّا في تطوير هذه العلاقة وتعزيزها.

وأضاف أن الحضارة الإسلامية تحتفظ لأوزبكستان بمكانة رفيعة؛ لما قدَّمه علماؤها الأوائل من إسهامات عظيمة في الفكر والتراث الإسلامي، ومنهم: الإمام الماتريدي، والبخاري، والترمذي، وغيرهم، ممن امتد أثرهم إلى العالم كله، ولم تقتصر جهودهم على الثقافة الإسلامية فحسب، بل أفادت الإنسانية جمعاء.

شيخ الأزهر: الأزهر مستعد لإنشاء مركز بأوزبكستان لخدمة التراث

وأكَّد فضيلة الإمام الأكبر اعتزاز الأزهر بالتعاون مع المؤسسات العلمية والدعوية في أوزبكستان، مشيرًا إلى استعداد الأزهر لإنشاء مركز الإمام البخاري؛ ليعمل بالتكامل مع نظيره في أوزبكستان لخدمة تراث هذا الإمام الجليل، موضحًا أنَّ الإمام الماتريدي والإمام الأشعري – على الرغم من معاصرتهما الزمنية، وعدم ثبوت لقائهما – قد اتفقا في أصول العقائد، وأن هذا الاتفاق لم يكن وليد الصدفة، بل رسَّخته الرحلات العلمية والتواصل بين علماء الأمة في المشرق والمغرب، مؤكدًا أن هذين الإمامين يمثلان نموذجين لعقلية علمية منفتحة، نحن في أمسِّ الحاجة إليها في ظل تصاعد الخلافات المذهبية واستغلالها في بث الفتن والتكفير بين المسلمين.

من جانبه، أعرب مظفر كاميلوف عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، ناقلًا تحيات الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضياييف، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وأن يديمه الله للإسلام والمسلمين.

واستعرض جهود اللجنة المشتركة لرفع مستوى التعاون بين الأزهر وأوزبكستان، مشيرًا إلى أن لقاء فضيلة الإمام الأكبر والسيدة سعيدة فتح آفاقًا جديدة للتعاون المشترك، وقدَّم تصورًا يمثِّل خارطة طريق لتنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.

ومن جهته، أشار الدكتور حسن الشافعي إلى التعاون المثمر بين مركز الإمام الأشعري بالأزهر ومركزي الإمام الماتريدي والإمام البخاري في أوزبكستان، موضحًا التعاون في تحقيق كتاب “التوحيد” للإمام أبي منصور الماتريدي، مع تقديم شرح وافٍ له، باعتباره من أهم أصول علم العقيدة. كما قدَّم فضيلته مقترحًا لتحقيق كتاب “العقيدة الطحاوية” للإمام أبي جعفر الطحاوي، وكتاب “شرح العقائد النسفية”، إلى جانب العمل على إعداد ترجمات علمية رصينة لهذه المؤلفات المهمة.