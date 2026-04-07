ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات الثلاثاء
كتب : أحمد الخطيب
سعر الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و30 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.
أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك مصر:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك القاهرة:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قناة السويس:
54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي Cib:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.
بنك البركة:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا للشراء والبيع.
كريدي أجريكول:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.
بنك قطر الوطني:
54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.