ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك، بقيمة تتراوح بين 18 و30 قرشًا، بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء 7-4-2026، مقارنة بنهاية تعاملات أمس، وفق بيانات منشورة على مواقعها الإلكترونية.

أسعار الدولار في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك مصر:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك القاهرة:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 25 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قناة السويس:

54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع، بزيادة 30 قرشًا للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي Cib:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 24 قرشًا للشراء والبيع.

بنك البركة:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 29 قرشًا للشراء والبيع.

كريدي أجريكول:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

بنك قطر الوطني:

54.64 جنيه للشراء، و54.74 جنيه للبيع، بزيادة 26 قرشًا للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

54.7 جنيه للشراء، و54.8 جنيه للبيع، بزيادة 18 قرشًا للشراء والبيع.