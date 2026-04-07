إعلان

البترول: الكشف الجديد لـ "إيني" يمهد لاكتشافات غاز إضافية بالمتوسط

كتب : أحمد الخطيب

01:48 م 07/04/2026

كشف بترولي جديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن هذا الكشف، الذي حققته شركة إيني الإيطالية، يعد من ثمار السياسات التحفيزية التي تبنتها الدولة، وفي مقدمتها سداد مستحقات الشركاء، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي وخفض فاتورة الاستيراد.

وبحسب بيان الوزارة، تتواصل أعمال تجهيز بئر (دينيس غرب 1) تمهيدًا لاختباره وتحديد معدلات إنتاجه، على أن يتم وضعه على خريطة الإنتاج عقب استكمال أعمال التنمية، بعد إعلان كشف باحتياطيات تقدر بنحو 2 تريليون قدم مكعب من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات.
وتشمل خطط التنمية إنشاء منصة إنتاج بحرية، إلى جانب حفر آبار تقييمية وتنموية، بما يسرّع من إدخال البئر إلى مرحلة الإنتاج الفعلي خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يفتح هذا الكشف آفاقًا جديدة أمام تحقيق اكتشافات مماثلة في المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، خاصة في مناطق مثل (تمساح) و(رأس البر)، بما يدعم تعزيز الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي.
وكانت شركة إيني قد أعلنت عن الكشف عبر موقعها الإلكتروني، بعد نجاح شركة بترول بلاعيم (بتروبل) في حفر البئر الاستكشافية (دينيس غرب 1) بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد، حيث أظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز.
يذكر أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، كان قد تفقد أعمال حفر البئر قبل نحو 5 أشهر، في نوفمبر الماضي، باستخدام الحفار المصري (القاهر 2) التابع لشركة الحديثة للحفر، في إطار متابعة تنفيذ خطط تكثيف أعمال البحث والاستكشاف.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

