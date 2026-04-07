أعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن استهداف مجمع للبتروكيماويات في منطقة الجبيل شرق السعودية، في إطار تصعيد متبادل بين الجانبين.

وأوضح بيان نُشر عبر وكالة إرنا أن الهجوم نُفذ باستخدام طائرة مسيّرة وصاروخ، مشيراً إلى أنه جاء رداً على استهداف منشآت بتروكيماوية داخل إيران يوم الاثنين.

وكانت وكالة فرانس برس قد أفادت في وقت سابق بوقوع هجوم على المجمع، ونقلت عن مصدر ميداني أن الحادث أسفر عن اندلاع حريق داخل المنشأة، مع سماع دوي انفجارات قوية في محيط الموقع.

كما تداولت وسائل إعلام إيرانية، من بينها فارس ونور وتسنيم، تقارير عن الحريق، إلى جانب نشر مقطع فيديو قيل إنه يوثق اشتعال النيران في المجمع.

في المقابل، لم تتمكن هيئة بي بي سي من التحقق بشكل مستقل من هذه المعلومات، فيما لم تصدر السلطات السعودية أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الواقعة.