المالية: إعفاء سيارات "تربتيك" من الغرامة لحين عودة السفر البري

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، إنه سيتم إعفاء سيارات "تربتيك" الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد من الغرامة المقررة لحين عودة حركة السفر البرية والبحرية بين الدول.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي ضمن بعض التيسيرات الجمركية الجديدة التي تم إقرارها بما يتسق مع طبيعة الظروف الاستثنائية التي تفرضها أزمة فيروس كورونا المستجد، وما ترتب عليها من تداعيات تتعلق بوقف حركة السفر البحرية والبرية بين الدول، وإلزام المصريين العائدين لأرض الوطن، بفترة العزل الصحي.

وأوضح أن إعفاء هذه السيارات من الغرامة سيحدث بشرط استمرار صلاحية ضمان هذه السيارات وإرفاق إفادة من وزارة الخارجية بموقف المنافذ البرية والبحرية.



وكانت تعليمات مصلحة الجمارك تنص على أن يتم الإفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والأجانب والسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبلاد وذلك بحد أقصى ستة أشهر خلال السنة وبما لا يجاوز فترة الإقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة للأجانب.

ويحدث هذا الإفراج بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها حيث يتم سداد 500 جنيه عن السيارة عن الثلاثة أشهر الأولى أو جزء منها، و1000 جنيه عن السيارة عن الثلاثة أشهر التالية أو جزء منها.

كما يتم سداد 1000 جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة الأفواج السياحية ويجب ألا تجاوز مدة الإفراج عن هذه السيارات شهرا واحدا، وفقا للتعليمات.

وتضمنت التيسيرات الجديدة، بحسب ما ذكره الوزير اليوم، احتساب فترة السماح المقررة بـ 48 ساعة للشراء من الأسواق الحرة بعد انقضاء فترة العزل الصحي التي تعقب تاريخ وصول الراكب، ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كورونا".

ويتطلب ذلك وجود شهادة من وزارة الصحة ببقاء القادم إلى مصر بمنطقة العزل الصحي وفقًا للمدة المقررة.